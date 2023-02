Oggi alle 18 la Juve sarà impegnata allo stadio Picco contro lo Spezia di Lorieri, dove i bianconeri proveranno scaricare la rabbia accumulata in merito a quanto accaduto per la gara di Europa League contro il Nantes. Ci sono ancora diversi dubbi di formazione che affliggono gli allenatori delle due squadre, con Max Allegri che sembra intenzionato a schierare la coppia di attacco composta da Moise Kean e da Dusan Vlahovic. L'altra novità arriva tra i pali, dove vedremo dal primo minuto Mattia Perin e non l'ex Roma Szczesny. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30. Nella Gallery seguente le probabili formazioni delle due squadre.