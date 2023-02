Tanti motivi per sorridere, anche tra i singoli, dopo il match di ieri sera tra. Pressochè tutti i giocatori bianconeri, infatti, hanno offerto una prestazione sufficiente, nonostante le difficoltà della squadra nel "combattere" contro un'avversaria che non ha per nulla reso la vita facile, lottando finchè il gol del 2-0 firmato da un super Angelnon ha messo fine alla contesa. Eppure qualche nota stonata c'è: quella più evidente è rappresentata da Leandro, che ancora una volta si è distinto in negativo risultando il peggiore tra i suoi. Ma non è il solo a doversi riscattare...