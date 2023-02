E' terminata in questi istanti la sfida del Picco tra lo Spezia e la Juventus, conclusasi con la vittoria della Vecchia Signora per 0-2. Quella che si è vista è stata una gara che Madama ha saputo controllare dal primo all'ultimo minuto di gioco, senza mai subire pericolosamente le avanzate degli spezzini, eccezion fatta per il miracolo di Perin su Gyasi, che ha permesso ai suoi di chiudere in tranquillità l'ultima parte di gara. Juve che è stata letteralmente 'svoltata' da Angel Di Maria, entrato in campo nel secondo tempo e autore di un gol capolavoro, oltre alle solite giocate da illusionista che, da sole sono valse il prezzo del biglietto. Da registrare, invece, l'ennesima prova negativa di Leandro Paredes, uscito dal terreno di gioco dopo appena 45 minuti. Nella Gallery di seguito tutti i voti dei bianconeri.