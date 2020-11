Dal sito Juventus.com

"MAI IN SERIE A Spezia e Juventus si sono affrontate nel 2006/07: i liguri guadagnarono quattro punti, grazie a un pareggio interno e un successo esterno.



LA JUVE E LE LIGURI L’ultimo pareggio della Juventus in trasferta contro una squadra ligure in Serie A risale a marzo 2012 (0-0 contro il Genoa), da allora ha giocato 16 incontri esterni contro avversarie provenienti da questa regione: 10 successi e sei sconfitte (tre delle quali nei cinque match più recenti).



I BIANCONERI E LE NEOPROMOSSE La Juventus ha perso solo una delle ultime 43 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (34V, 8N): 1-2 contro il Verona lo scorso febbraio.



CINQUE PUNTI PER LO SPEZIA Lo Spezia ha raccolto cinque punti in cinque partite di questo campionato (1V, 2N), l’ultima squadra all’esordio assoluto in Serie A che è rimasta imbattuta in quattro delle prime sei partite è stata il Siena nel 2003/04.



MA NESSUN SUCCESSO INTERNO Lo Spezia non ha ancora trovato il successo interno in questa Serie A (1N, 1P); quella ligure è l’unica squadra, insieme a Crotone e Torino, a non aver ottenuto una vittoria in partite casalinghe nel torneo in corso.



PAREGGI BIANCONERI La Juventus ha pareggiato tre delle cinque partite di questo campionato (2V), nella striscia record di nove scudetti di fila solo nel 2015/16 ha ottenuto meno successi dopo le prime cinque gare (solo uno in quel caso, quando perse anche la sesta partita).

QUANTI LEGNI! Nessuna squadra ha colpito più legni di Spezia e Juventus in questa Serie A: quattro, alla pari del Napoli.



I NUMERI DI ALVARO Álvaro Morata ha preso parte ad entrambi i gol segnati dai bianconeri nelle ultime due gare di Serie A (gol contro il Crotone ed assist contro il Verona), solo una volta in carriera ha partecipato attivamente a tre reti consecutive segnate dalla Juventus in campionato, nel febbraio 2015 (gol contro il Milan, rete ed assist contro il Cesena). Álvaro ha segnato il 31% delle sue reti in Serie A contro squadre neopromosse (5/16), tra cui la più recente, contro il Crotone.



DANILO, SEMPRE PRESENTE Danilo è l’unico giocatore sempre in campo per la Juventus in questo campionato: per lui 360 minuti complessivi.



GLI OBIETTIVI DI CRISTIANO Tra Serie A e Liga Cristiano Ronaldo ha sin qui segnato a 52 delle 54 squadre affrontate – solo contro Leganés (un match) e Chievo (due) il portoghese non ha trovato la rete – lo Spezia potrebbe diventare la vittima numero 53. Cristiano potrebbe diventare il 4° giocatore della Juventus ad andare a segno in tutte le sue prime tre gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Alessandro Del Piero (2002/03), David Trezeguet (2004/05) e Paulo Dybala (2017/18)."