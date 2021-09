Tutto pronto per, al Picco di La Spezia, i bianconeri scendono in campo per i primi tre punti stagionali. Su IlBianconero.com, analizziamo in diretta tutti gli episodi dubbi con la MOVIOLA LIVE del match.Arbitro: AurelianoAssistenti: Cecconi – PagliardiniIV Uomo: BaroniVar: MazzoleniAvar: Bresmes96' - Si chiude senza episodi degni di nota il match tra Spezia e Juve. Aureliano promosso.88' - Scontro tra Manaj e Bernardeschi: l'arbitro non interviene.66' - Check sul gol di Chiesa: è stato valutato l'intervento di Chiesa che ha rubato palla a inizio azione.45' - Ricomincia la gara.45' - Si chiude senza episodi degni di nota il primo tempo.7' - Proteste di Thiago Motta indirizzate all'arbitro: voleva un giallo per McKennie. E poco prima c'è stato un fallo di Bonucci non sanzionato.1' - Inizia il match