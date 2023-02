L'ammonizione di Locatelli dopo 19 secondi che lo costringerà a guardare il Derby della Mole dalla tribuna e il gol, giustamente, annullato a Vlahovic. Sono questi gli episodi chiave di un match amministrato senza troppi problemi dal direttore di gara La Penna.SPEZIA – JUVENTUS h. 18.00LA PENNAVALERIANI – ZINGARELLIIV: SANTOROVAR: GUIDAAVAR: MAGGIONI55' - Ammonito Reca, entrata dura da dietro su Kean50' - Ammonito Fagioli per fallo tattico a centrocampo17' - Vlahovic segna, ma il gol é annullato per fuorigioco: netta la posizione in offside del serbo15' - Ammonito Agudelo, entrataccia su Rabiot1' - 19 secondi sul cronometro, scivolata di Locatelli punita con il giallo1' - Via al match!