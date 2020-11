1









6ª giornata di Serie A in trasferta per la Juventus, che alle 15 è impegnata allo stadio Dino Manuzzi per la sfida contro lo Spezia. Partita importante per Dybala e compagni, chiamati a ritrovare i tre punti in campionato dopo i tre pareggi consecutivi contro Roma, Crotone e Verona. Qualche novità di formazione, con Pirlo che parte con un iniziale 3-5-2: dentro McKennie, fuori Kulusevski, in panchina Cristiano Ronaldo



SPEZIA – JUVENTUS h.15.00

ABISSO

CARBONE – CIPRESSA

IV: ABBATTISTA

VAR: DOVERI

AVAR: PRETI



Di seguito tutti gli episodi analizzati LIVE



87’ – Ronaldo sfonda sulla destra, subisci qualche fallo che porta all’ammonizione di Bastoni​



74’ – Break di Chiesa a centrocampo, che semina il panico e si arresta in area di rigore per difendere palla. Bartolemei non temporeggia e stende l’ex Fiorentina, rigore ineccepibile e giallo 69' - Preso dalla foga per il gol appena segnato, Rabiot atterra Ferrer e Abisso estrae il giallo



63’ – Agudelo segna dopo una miracolosa parata di Buffon, bandierina alta e fuorigioco



49’ – Chabot stende McKennie a centrocampo dopo uno splendido guizzo, giallo per il difensore dello Spezia



23’ – Morata scatta a centrocampo sul filo del fuorigioco, Abisso lascia correre come da regolamento, osservando l’attaccando spagnolo che si invola e buca Provedel, fischiando poi l’outside che viene confermato



14’ – Azione da playstation della Juventus, con McKennie pescato con un filtrate magistrale da Danilo. Il colombiano serve Morata che spinge la palla in rete a porta libera. Inizialmente viene fischiato il fuorigioco, ma il check assegna finalmente e giustamente il gol ad Alvaro