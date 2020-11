Come racconta Tuttosport, per lo Spezia - con la sconfitta di ieri - è caduto un record singolare: "Scendono a 14 le squadre che possono vantarsi di non essere mai state battute dalla Juventus. Un club esclusivo dal quale ieri pomeriggio è uscito lo Spezia, che nelle precedenti due sfide con i bianconeri (risalenti all’anno della Serie B: 2006/07) avevano pareggiato in casa (1-1) e vinto a Torino (3-2 all’Olimpico). E così erano entrati nel conto delle squadre che, avendo affrontato la Juventus almeno una volta, non sono mai state sconfitte (con riferimento ai 90’ regolamentari). Rimangono a questo punto: AlbinoLeffe; Anderlecht; Argentinos Juniors; Bate Borisov; Borussia Monchengladbach. Ceahlaul, Cosenza, Hertha Berlino, Independiente, Lech Poznan, Leeds United, Real Saragozza, Salisburgo, Wolverhampton".