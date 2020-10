7









Contro lo Spezia per ritrovare la vittoria. Domani la Juventus è attesa, alle 15, allo stadio Dino Manuzzi contro la squadra di Italiano, occasione da non mancare per ritrovare i tre punti che mancano dal debutto in campionato contro la Sampdoria. Nel mezzo, i pari contro Roma, Crotone e Verona. Ecco la lista dei 20 bianconeri diramata da Andrea Pirlo per la 6ª giornata di Serie A:



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon



Difensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta



Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski



Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala