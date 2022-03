La vittoria con la Fiorentina ha generato ulteriore entusiasmo in tutto l'ambiente bianconero e i tifosi sperano che questo scateni una reazione immediata in tutta la squadra, a partire dalla prossima sfida contro lo Spezia. I bianconeri vengono dal doppio successo ottenuto in terra toscana, ai danni prima dell'Empoli e poi della squadra Viola, appunto. Ora, tenteranno di ripetersi anche nella sfida contro i liguri che, visti i precedenti lascia ben sperare. La Juve ha infatti incontrato i liguri in 3 occasioni e battendoli in ognuna di queste, ma come se non bastasse la Vecchia Signora ha anche inflitto almeno 3 reti in ogni match.