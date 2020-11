L’imperativo è un numero, il tre. Come tre i punti con cui la Juventus deve uscire dallo stadio Dino Manuzzi, questo pomeriggio contro lo Spezia di Italiano. Una trasferta assolutamente da non sottovalutare, soprattutto alla luce dei precedenti sfavorevoli ai bianconeri (la Juve non ha mai vinto contro la squadra ligure), ma l’occasione è da non sbagliare. Pirlo aggiunge per la prima volta un centrocampista alla mediana, oggi a tre, come i punti da conquistare, con Bentancur, Arthur e McKennie. Fuori Kulusevski e Cristiano Ronaldo, finalmente tornato negativo al Covid-19 e pronto ad entrare a gara in corso per riprendere la sua vecchia e cara abitudine, segnare valanghe di gol.



