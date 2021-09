La locandina diper.... A poche ore dall'inizio del match contro i bianconeri allo Stadio, il club ligure ha presentato sul proprio profilol'importante partita infrasettimanale valida per la quinta giornata di campionato prendendo come spunto il film in uscita nelle sale italiane nella giornata di domani, "Space Jam 2 New Legends". "Che la sfida abbia inizio" si legge nel cartellone, che vede al centro l'allenatore Thiagoaffiancato da due giocatori-simbolo della squadra,