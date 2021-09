La, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso note cinque "pillole" statistiche relative al match di ieri contro lo, vinto per 3 a 2.- Moisenon segnava in Serie A da 893 giorni: l’ultima rete era arrivata nell’aprile 2019 contro la SPAL.- Federicoha partecipato a una rete in tutte le sue tre sfide contro lo Spezia in Serie A.- Pauloha collezionato la sua 200ª partita da titolare con la Juventus, contando tutte le competizioni.- Westonha collezionato la sua presenza numero 50 con la Juventus in tutte le competizioni.- La Juventus non segnava almenoin Serie A da maggio contro il Bologna, in quella che prima di oggi era l’ultima vittoria bianconera in campionato.