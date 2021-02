Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, ha parlato della sfida con la Juventus che vedrà impegnato il suo Spezia: "Non penso che questo Spezia abbia partite proibitive prima di giocarle. Il Parma aveva a disposizione giocatori di grandissimo livello e per noi era un'altra partita difficilissima. Vi lascio immaginare cosa significhi affrontare la Juve nel proprio stadio. E' una squadra che in Italia, negli ultimi anni, sta dominando. Andremo lì cercando di fare quello che prepareremo in due allenamenti e cercheremo di metterli in difficoltà".