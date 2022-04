Tra pochi minuti scenderanno in campo Spezia ed Inter in quello che sarà l'anticipo della Serie A, dove entrambe le squadre vanno a caccia di punti pesantissimi per i rispettivi obiettivi. Di seguito le formazioni titolari delle due squadre annunciate qualche istante fa.



SPEZIA (4-3-3): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 13 Reca; 25 Maggiore, 14 Kwior, 20 Bastoni; 8 Kovalenko, 11 Gyasi, 9 Manaj. All. Thiago Motta.



INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 19 Correa. All. Simone Inzaghi