, patron dello Spezia, ha parlato così della vittoria dei bianconeri al Maradona di Napoli: "La vittoria a Napoli è stata una grande emozione perché ottenuta con coraggio e carattere in casa di una delle squadre che lotta per lo scudetto. Al Maradona abbiamo raccolto tre punti fondamentali e credo sia stato un bellissimo regalo per tutti i nostri tifosi".