Curioso lapsus quello sfuggito a Thiago Motta nel post Juve-Spezia. Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale del match all'Allianz Stadium, l'allenatore della squadra ligure ha parlato così dei bianconeri: "Abbiamo fatto bene contro una squadra che sta per vincere... Che è costruita per provare a vincere il campionato". Chissà che il suo "tentennamento" non possa essere di buon auspicio per i ragazzi di Massimiliano Allegri...