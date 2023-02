Emil, al sito della Lega Serie A, parla così di Spezia-Juve."All'inizio ero sorpreso di essere titolare nella gara d'andata. Ero un po’ scioccato, quando ho visto il mio nome in formazione ero contento e volevo dimostrare a tutti che potevo giocare. All’inizio ero un po’ nervoso, ma poi mi sono reso conto che non potevo pensare troppo al fatto che eravamo contro dei campioni e penso di aver fatto una buona partita"."Rispetteremo la Juve e la sua forza, ma se metteremo tutto in campo abbiamo già mostrato che possiamo far male anche alle grandi squadre. Penso che faremo una buona partita, daremo tutto e giocheremo come sappiamo".