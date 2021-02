Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, è stato protagonista nell'ultima sfida di campionato, segnando contro il Sassuolo un gol da tre punti. Lui, che è fidanzato con Carolina Rossi, figlia del direttore sportivo del club neroverde, si racconta in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il pranzo a base di pesce, dal risotto al branzino, domenica a Lerici, lo ha offerto il papà di Carolina. Ve lo assicuro: non se l’è presa. Abbiamo riso e scherzato. Mi ha anche fatto avere la maglia autografata del mio idolo Cristiano Ronaldo, ora è un quadro. Sono sempre stato un suo fan, infatti tifavo Real Madrid. Quando ci gioco al ritorno gliene chiedo un'altra. Carolina è speciale, umile e determinata. Mi ritengo fortunato ad averla trovata, mi dà serenità e felicità. Non potevo chiedere di più e di meglio".