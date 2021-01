Maurizio Felugo. ex pallanuotista della Nazionale e nuovo dirigente dello Spezia, ha parlato della sua passione juventina: "Ho una squadra a cui sono legato. Tifoso della Juventus? Abbastanza, sì. Come ho detto tante volte, anche per un dirigente giovane per me, in questo momento e in questi anni la Juve ha dimostrato di essere una squadra veramente forte. Ciò che è dietro alla squadra, come il calcio va interpretato. Con i torni che tornano, con delle visioni rischiose, andando avanti rispetto all'immediato. Ci vogliono basi economiche solide. A Spezia le abbiamo, siamo una realtà grande e fortunata".