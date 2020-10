Federico Mattiello è un terzino che avrebbe potuto avere un'altra carriera senza i frequenti e gravi infortuni che lo hanno tenuto per lunghi tratti lontano dai campi. Dopo aver esordito nella prima squadra bianconera nel primo anno di Max Allegri, dopo cinque anni nelle giovani della Juve, Mattiello ha girato Chievo, Spal, Atalanta, Bologna, Cagliari, e adesso Spezia. Ma la sua stagione deve ancora cominciare, e non inizierà neppure domani contro la sua prestigiosa ex squadra: è fermo ai box da fine settembre per una lesione al polpaccio sinistro.