Le parole di Mehdia DAZN dopo- "La squadra è ancora viva, abbiamo dimostrato di essere tutti in campo. Dobbiamo far capire che ci crediamo, per salvarci".- "Abbiamo fatto il massimo per servire gli attaccanti, abbiamo fatto abbastanza bene ma il gol ci ha tagliato la testa. Avevamo opportunità per tornare in partita, ma il pareggio non è arrivato".- "Un po' particolare, era difficile per tutti ma la squadra ha tenuto l'atteggiamento giusto per una partita che era già complessa. Era tutto nuovo, adesso dobbiamo recuperare e ripartire insieme".