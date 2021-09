Simone, difensore dello Spezia, si racconta in una lunga intervista alla Gazzetta: "Compito più difficile verso la Juve? Accontentare tutti gli amici che mi hanno chiesto un biglietto. È la prima grande squadra che si presenta nel nostro stadio finalmente aperto al pubblico. Sarà bellissimo".- «È stata importantissima, anche perché abbiamo sconfitto un’avversaria diretta per la salvezza. Non ci siamo accontentati neanche nel finale, dopo il pari del Venezia. Abbiamo sempre creduto nel successo».- «Meglio non pensare alla classifica e concentrarci sulla preparazione della gara. Il nostro obiettivo è fare le cose su cui lavoriamo in allenamento, presentarci con la nostra identità e, se poi dovesse andare male, imparare e migliorare. Immagino una Juve pronta a una reazione feroce. Però noi siamo galvanizzati da una sfida come questa. Io tra l’altro ero juventino da bambino, mi piaceva Del Piero e nella mia famiglia erano tutti bianconeri».- «Serve attenzione sulle marcature preventive, non perdere palle banali a centrocampo. La Juve è micidiale sulle ripartenze».