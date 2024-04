La partita di Serie B traè stata improvvisamente interrotta sul punteggio di 2-1 nel finale, a causa di problemi in tribuna che hanno reso necessario l'intervento dello staff medico.Durante l'incontro, si sono verificati episodi che hanno destato preoccupazione per la sicurezza dei tifosi presenti allo stadio. Un sostenitore, per motivi ancora da chiarire, ha avuto bisogno di assistenza medica urgente, spingendo l'arbitro a interrompere la partita per garantire che la situazione fosse gestita nel modo più appropriato possibile.L'intervento dello staff medico è stato rapido ed efficace, ma la priorità è stata garantire la sicurezza e il benessere del tifoso coinvolto.