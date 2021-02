Per una squadra che lotta per la salvezza come lo Spezia, un giocatore del calibro di Riccardo Saponara è da considerarsi sicuramente un big. Giocatore che avrebbe potuto avere una carriera anche più luminosa di quella che ha avuto, se avesse avuto la giusta integrità fisica. Per l'appunto, durante la partita di oggi contro il Parma il centrocampista offensivo 29enne è uscito dal campo dolorante alla caviglia destra. Ancora da valutare l'entità dell'infortunio. La presenza di Saponara rischia quindi di essere in dubbio per il match di martedì sera contro la Juventus.