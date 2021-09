Dal sito ufficiale della, ecco alcuni dati delloNell'ultimo turno di campionato, contro il Venezia, è andato a segno al 94º minuto Mehdi Bourabia: tutti i quattro gol in Serie A del nuovo giocatore dello Spezia sono arrivati da fuori area (due su punizione diretta), gli ultimi tre tutti dall'87' in poi.Daniele Verde ha tentato 14 conclusioni; soltanto Ciro Immobile (17) e Lorenzo Insigne (18) hanno fatto meglio in questo campionato.Giulio Maggiore ha mandato 11 volte un compagno al tiro: meno solo di Razvan Marin e Antonio Candreva (entrambi 13) in questa stagione di Serie A.Simone Bastoni ha segnato due gol in questo torneo: uno in più di quanto fatto nell’intera scorsa Serie A - ci è riuscito con soli due tiri nello specchio, mentre nel passato campionato ne aveva effettuati quattro.