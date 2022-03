Lo Spezia si prepara alla sfida di domenica contro la Juve all'Allianz Stadium. Come da report del club, quest'oggi le Aquile si sono allenate sul terreno del Comunale di Follo. Dopo il consueto riscaldamento, i ragazzi di mister Thiago Motta hanno svolto una serie di torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Rientrato regolarmente in gruppo Zoet, mentre Colley e Sala hanno svolto fisioterapia. Ancora differenziato per Nzola. Una nuova seduta si terrà domani mattina, sempre a Follo.