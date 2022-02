Lo Spezia è atteso all'Allianz Stadium di Torino domenica alle ore 18. Per il match Thiago Motta dovrà rinunciare a Kelvin Amian che nel corso della sfida contro la Roma è stato ammonito per due volte e quindi espulso. Il difensore francese non sarà sicuramente a disposizione di Thiago Motta per la sfida contro i bianconeri.