Spese folli sul mercato? Sì, ma non in Italia. Il(Osservatorio sul Calcio) ha stilato la classifica dei club dei cinque maggiori campionati europei in base a quanto hanno speso nel corso degli anni per allestire la rosa attuale: sul podio lacon le due squadre di Manchester e il Chelsea, seguite da PSG e Liverpool. Laè la prima tra le italiane in graduatoria, ma resta comunque fuori dalla top ten al 13° posto con un esborso di; alle sue spalle, ma a notevole distanza, Napoli, Inter, Roma, Atalanta e Milan.1. MANCHESTER CITY 1,064 miliardi di euro2. MANCHESTER UNITED 1,001 miliardi di euro3. CHELSEA 881 milioni di euro4. PSG 847 milioni di euro5. LIVERPOOL 777 milioni di euro6. REAL MADRID 721 milioni di euro7. BARCELLONA 626 milioni di euro8. ARSENAL 534 milioni di euro9. TOTTENHAM 519 milioni di euro10. ATLETICO MADRID 502 milioni di euro13. JUVENTUS 473 milioni di euro19. NAPOLI 387 milioni di euro22 INTER 286 milioni di euro26 ROMA 272 milioni di euro28 ATALANTA 263 milioni di euro30 MILAN 242 milioni di euro