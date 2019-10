La Juventus ha messo gli occhi su N'Golo Kanté ed Emerson Palmieri. Secondo quanto riportato dalla Spagna, paratici starebbe pensando a fare spese in quel di Londra per rinforzare a gennaio la rosa della Juventus. Così, il centrocampista francese ed il laterale mancino brasiliano, ma naturalizzato italiano, sembrano essere i due profili adatti: complice anche il fatto che Maurizio Sarri li conosce bene, avendoli avuti entrambi nella passata stagione in blues.