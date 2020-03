Nuestra madre esta con un Cancer hace cuatro años y no detendrá su pelea contra la enfermedad. Pedimos un poco de respeto y consideracion... — nicola higuain (@NicolaHiguain) March 21, 2020

La fuga di Gonzalo Higuain da Torino ha creato non poco clamore, non solo per chi possa aver pensato che fosse una vera e propria fuga immotivata, ma anche e soprattutto per la gestione logistica di un viaggio difficile da pensare in questo momento. Infatti, con il mondo bloccato dal coronavirus, le distanze sembrano essere raddoppiate, così come sono lievitati anche i costi:Per questo, non è stato facile per Higuain partire, così da tornare dalla madre ammalatasi proprio in questi giorni. I problemi della partenza, però, non sono i soli che l'Odissea di Higuain non è ancora finita.I viaggi last minutes sono sempre un'incognita, perché possono essere assai vantaggiosi, così come decisamente costosi. In questo caso, ha vinto la seconda.Non certo il più comodo dei tragitti, ma d'altronde, non si è trattato di una vacanza. E questi sacrifici, in parte, ne giustificano anche il comportamento.Come detto, però, i problemi non sembrano essere finiti. In un'intervista di oggi a La Gazzetta dello Sport, ​Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Torino, ha rivelato alcuni dettagli su come al ritorno, Higuain, potrebbe trovare nuovi impedimenti: ​"Credo che ragionevolmente il Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica), in accordo con il medico di riferimento e la persona interessata, possa stabilire che dopo alcuni giorni di isolamento si faccia un nuovo tampone.. Parole che tratteggiano tutta l'incertezza di questi giorni, per cui le normative cambiano come cambia il contagio nel mondo. Quel che è certo, è che non sono stati giorni facili nemmeno per Higuain, anche se le ripercussioni potrebbero non essere ancora finite.