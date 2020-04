La FIGC rende noti le spese dei club per gli agenti relativamente al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019 che in Serie A tocca la cifra di 187.851.487,86 euro. Prima di dare conto dei quali dobbiamo precisare che per il momento non è disponibile l'elenco delle singole transazioni, per il quale sarà necessario aspettare ancora un po'. In testa alla lista dei denari spesi per intermediazioni c'è la Juventus, che ha impegnato ben 44.320.948,36 euro. Circa 12,5 milioni di euro più della seconda piazzata in questa lista, l'Inter, che tocca quota 31,819,411,33 euro. Bisogna saltare un ulteriore fossato per trovare la Roma al terzo posto con una spesa di 23.228.104 euro. Quindi troviamo il Milan, che chiude la lista delle società che toccano la doppia cifra: 19.606.875 euro.