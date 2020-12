Alvaro Morata e Marcos Alonso hanno giocato insieme nel Chelsea e (seppur in una sola occasione) pure nella nazionale spagnola. Ma soprattutto sono molto amici, e chissà che il loro rapporto non possa propiziare in qualche modo l'approdo a Torino del terzino sinistro, che milita tuttora nei Blues.

SUGGESTIONE - Alonso è stato vicino alla Juventus già nell'ultima sessione di mercato, quando alla fine però da Londra non sono arrivati né lui né Emerson Palmieri. Un'ora fa Morata ha pubblicato una storia su Instagram che potrebbe riaprire qualche scenario: una foto di loro due insieme con il messaggio "Auguri fratello, spero di vederti presto!".

Morata intendeva forse "rivedere Marco Alonso... alla Juve?"