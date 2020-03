Dopo la bufera sulle parole di Andrea Agnelli, presidente della Juve, rivolte all'Atalanta e alla sua 'ingiusta' partecipazione in Champions, il giornalista Tony Damascelli su TuttoSport ha attaccato: "Presumo che Andrea Agnelli abbia telefonato un'altra volta al sodale Antonio Percassi, stavolta per complimentarsi. L'Atalanta è già ai quarti di Champions League, risultato che la Juve deve ancora raggiungere. (...)".



ATALANTA IN FINALE- "Le parole di Andrea Agnelli non sono state 'travisate' o 'strumentalizzate ad arte' ma generate da un fastidioso senso sportivo, di modesta eleganza, che non appartiene, questo sì, alla storia della famiglia juventina. L'Atalanta, come il Lipsia che ha eliminato il Tottenham finalista l'anno scorso, potrebbe anche proseguire la sua marcia in Champions League, potrebbe anche arrivare anche alla finale di Istanbul e vincere, non soltanto epr entrare nella storia, cosa che già le appartiene, ma per entrare nella testa di chi non ha ancora capito che si diventa campioni non per eredità ma per merito".