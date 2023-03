E' terminata da poco la conferenza stampa di Massimilianoin vista del big match di domani sera contro l'Inter, dove in palio ci saranno tre punti fondamentali sia per la lotta Champions, ma anche per mantenere la superiorità sull'Inter e su tutte le altre che in unae differente da quella attuale, guarderebbero tutte Madama dal basso verso l'alto, eccezion fatta per il Napoli inarrestabile di Luciano Spalletti. A ribadire il concetto è stato lo stesso Allegri, che poco fa ha parlato così: 'Noi nell'ottica della classifica, in questo momento, ripeto e lo dico da qui fino alla fine del campionato, la squadra in campo ha fatto 53 punti e ragioniamo su questo'.Dichiarazioni che hanno riacceso il dibattito sui social, con i tifosi delle squadre avversarie che non ci stanno e replicano all'allenatore livornese con frasi del tipo: 'speriamo che vi radiano a vita', 'senza irregolarità questa squadra non sarebbe esistita'. Nelladi seguito alcuni dei commenti che circolano in questi istanti sul web.