Il ministro della Salute Roberto Speranza ha autorizzato la ripresa dell'attività calcistica, con le due semifinali di Coppa Italia, Juve-Milan e Napoli-Inter, che si disputeranno i prossimi 12 e 13 giugno.



Queste le sue parole nel corso di un intervento al Senato: "Il 20 ed il 21 giugno riprende il campionato di serie A a porte chiuse, ma siamo già orientati ad autorizzare le semifinali e la finale di Coppa Italia che si disputeranno rispettivamente il 12, il 13 ed il 17 giugno prossimi”.



Parole particolari quelle del ministro, considerando che la prima partita, quella tra Juve e Milan, è in programma tra 48 ore. La Rai ha già annunciato la trasmissione in chiaro e le squadre si stanno preparando per il ritorno in campo.