In linea con la richiesta della Lega di Serie A, anche il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora avanzerà la proposta in Consiglio dei ministri di far giocare le partite del prossimo turno di campionato con gli stadi chiusi all'accesso del pubblico. Un primo sì è arrivato da Walter Ricciardi, membro dell'esecutivo dell'Organizzazione mondiale della Sanità nominato consigliere dal ministro della Salute Roberto Speranza: "La prima strategia - ha detto a Radio Punto Nuovo - è non far incontrare persone in luoghi dove sono a stretto contatto tra di loro, seppure all'aperto, come allo stadio. Ho consigliato nella veste di tecnico sanitario e di persona appassionata di sport che giocare a porte chiuse è la strada giusta. Lo stop alle manifestazioni sportive è un provvedimento preso per almeno le prossime due settimane".