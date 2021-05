La Juventus ha battuto 3-2 l'Inter in una partita dai mille rivolgimenti e dalle mille polemiche, come nella miglior tradizione nel derby d'Italia. Come ovvio che fosse, i nerazzurri hanno fatto partita vera ma alla fine la fame e la determinazione della squadra di Pirlo hanno avuto la meglio. E la qualificazione in Champions League continua a essere un obiettivo possibile.



Tutto questo viene condensato nei titoli di principali quotidiani sportivi: "Speranza al Cuadrado" titola la Gazzetta dello Sport alludendo all'autore della doppietta decisiva (di cui rigore decisivo procurato e trasformato negli ultimi minuti); "Juve con le unghie", fa eco il Corriere dello Sport; mentre Tuttosport apre con "Che orgoglio!"