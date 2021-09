Sono notti così a determinare chi sei. E lo aveva detto anche Allegri: non c'è altra strada se non quella del fare. La Juve torna a Torino con le ossa rotte e la sconfitta al momento somiglia più a un danno collaterale: a preoccupare resta la tenuta mentale di una squadra che non è una squadra, non ancora, e chissà quando lo sarà.Il gol diaveva generato persino l'illusione di abbattere il tempo: la Juve si era rannicchiata davanti al Napoli, chiudendo gli spazi e partendo in contropiede. Mancavano i big e infatti il brio in attacco è svanito alle prime bolle; ma la dimostrazione di solidità aveva dato una traccia così forte di futuro che - come un puzzle - tutte le tessere immaginate a inizio stagione sembravano essere andate lì, al posto giusto, nel momento più concitato. Ma il tempo passa. I giocatori cambiano.La prima Juve di Allegri conservava una certezza metafisica: non c'era una controprova, eppure tutti sapevano che per prendere gol avrebbe dovuto passare un treno ad alta velocità con mani giunte, in preghiera. Oggi nessuno ha paura dell'uomo bianconero.Ecco: per la prima volta, l'alibi di inizio stagione è svanito e la frenesia dovrà per forza farsi buona consigliera. Non c'è più tempo. Se n'è perso abbastanza tra Udinese ed Empoli. Tanti punti e tante situazioni al limite dell'inspiegabile hanno ricaricato il Napoli e stretto all'angolo la Juventus.Inutile prendersela con Allegri, infine. Ha ereditato un terreno arido, prova a innaffiarlo in ogni modo e dal mercato non è che sia piovuto granché. Forse potrebbe prendere ispirazione dai contadini delle Langhe, vino impareggiabile quanto gli aforismi: dove non arriva l'acqua - dicono -, ci vuole la zappa. Magari senza tirarsela sui piedi, stavolta.