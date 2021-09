È vero che bisogna sudarsela sempre…ma così si esagera Forza ragazzi! #FinoAllaFine — Lapo Elkann (@lapoelkann_) September 22, 2021

Spezia-Juventus 2-3, vittoria in controrimonta degli uomini di mister Allegri firmata da Kean, Chiesa e De Ligt.In effetti, la Juve deve ancora acquisire, come lo stesso Allegri ha affermato, maggiore lucidità nella gestione delle gare. Intanto, ci si gode la prima vittoria in questo campionato!