“Ci siamo vendicati di Basilea contro i ladri italiani, ci siamo vendicati del maiale Ronaldo per quello che ha fatto al Dragao. Che razza orgogliosa, questo è il Porto". Queste le parole di, speaker ufficiale del Porto, che attraverso il suo profilo Instagram aveva esultato - certamente troppo - per il passaggio del turno della sua squadra del cuore. Ecco, dopo il messaggio provocatorio, sono arrivate le scuse: "Voglio chiedere scusa a Ronaldo e alla sua famiglia se ho mancato di rispetto dopo il post arrivato in seguito a una notte storica., non posso dimenticare come il miglior giocatore non abbia sempre avuto rispetto per il mio club, né l'ha avuta la famiglia nel recente incontro al Dragao. Ma mi sbagliavo".