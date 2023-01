, in vista della gara di Coppa Italia di giovedì sera contro il Monza. Obiettivo vittoria e passaggio del turno, un modo per dimenticare la pesante debacle di Napoli e per continuare sulla strada tracciata da Allegri: alzare, a fine stagione, almeno un trofeo e, ancora prima, giocare tutte le gare disponibili, ovvero arrivare in fondo a Coppa Italia ed Europa League. Per raggiungere questi obiettivi, però, il tecnico livornese dovrà trovare il giusto equilibrio e barcamenarsi tra calciatori che hanno bisogno di recuperare, chi scalpita per tornare in campo e chi ha le motivazioni giuste per entrare nell’undici titolare.– L’esperienza ha deluso a Napoli. Per l’operazione riscatto e per ritrovare brillantezza, Massimilianopotrebbe affidarsi ai tanti giovani in rosa, giocatori a cui, di certo, non mancano le motivazioni per giocare un match di Coppa Italia. Perché quale che sia il palcoscenico, l’importante è continuare a dimostrare di poter stare in Prima squadra. Tra questi c’èche, sulla sinistra, potrebbe far rifiatare lo stakanovista. Al posto di, invece, si candida ad un posto da sotto punta il connazionaleche, oggi più che mai, sembra lontano dall’ipotesi prestito. A centrocampo, invece, potrebbero ritrovare spazio– Inoltre, la Coppa Italia potrebbe essere l’occasione giusta per i giocatori che in questa prima parte di stagione hanno raccolto meno minutaggio. Per esempio, a sedersi in cabina di regia, per far riposare, potrebbe essere, voglioso di riscrivere la sua storia in bianconero. Dietro, possibile spazio a Federico, mentre davanti scalpita Moise– In questi giorni complicati, le notizie più liete arrivano dall’infermeria. Sono tornati ad allenarsi in gruppo. Riguardo le loro condizioni, però, la parola d’ordine è sempre prudenza; per questo è difficile – ma non impossibile -, che possano comparire nella lista dei convocati per il match contro il Monza, molto più probabile che l’orizzonte sia puntato sull’Atalanta. Tra i ritorni ci sono anche quelli di, oggi parzialmente in gruppo. Per quel che riguarda il colombiano, il suo apporto è fondamentale e, per questo, in base anche alle risposte date sul campo, si proverà ad accelerare i tempi in vista di giovedì.In ogni caso, ogni decisione è rimandata a domani, quando la Juventus si ritroverà alla Continassa per l’ultimo allenamento.