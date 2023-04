La Juve mette gli occhi su Youssef Chermiti. Ma questa sera all'Alvalade, il ruolo di falso (?) nuove dovrebbe essere di Trincao, almeno stando a quanto raccontato dai media portoghesi in queste ore di vigilia. E se Chermiti rappresenta uno degli obiettivi del futuro, il nome di Trincao non può passare inosservato in casa Juve. Considerando tutte quelle volte che l'attaccante portoghese, comunque ancora molto giovane considerando i 24 anni che compirà solo a fine dicembre, è stato vicino alla Juve. Nel gennaio 2019 per esempio il classe '99 sembrava ormai preso, accordo totale tra Fabio Paratici e Jorge Mendes, continui giochi al rialzo da parte dello Sporting Braga. E poi, dopo il passaggio al Barcellona, di lui si è continuato a parlare.Riscopri in gallery i tre momenti che han visto la Juve vicina Trincao