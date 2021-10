Nella mattinata che ci porterà, in serata, al derby d'Italia tra Inter e Juventus, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi toccano l'argomento in maniera molto diversa. Dal Corriere dello Sport che "snobba" il match di San Siro, concentrandosi su Roma-Napoli delle 18, alla testatina della Gazzetta dello Sport "Fuori la verità" fino all'apertura di Tuttosport "Spareggio d'Italia".

GIORNATA DI CLASSICI - Curiosamente, nelle stesse 24 ore in cui si disputa il classico per eccellenza del calcio italiano, in Spagna va in scena Barcellona-Real Madrid e a Marsiglia sarà Olympique-PSG.