Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sono naturalmente occupate dai titoloni sulla Nazionale italiana, chiamata ad affrontare la Svizzera in una gara decisiva per la qualificazione ai prossimi Mondiali. La Juventus è totalmente assente sulla Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport propone un'intervista ad Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, in cui si investe il Napoli, o meglio mister Spalletti, dei gradi di favorita per lo scudetto.