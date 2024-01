Panchina d'oro 2022/2023, Spalletti trionfa

E' andata in scena a Coverciano la premiazione per la 32ª edizione della Panchina d'Oro, la cerimonia che celebra i migliori allenatori dei nostri campionati. A votare sono i tecnici, chiamati a giudicare i colleghi di Serie A, B e C maschile: la votazione si svolge nell'urna del Centro Tecnico Federale la stessa mattina di lunedì, mentre per le altre categorie (Serie A e B femminile, Serie A di calcio a cinque - maschile e femminile - e il premio intitolato a 'Mino Favini' per il miglior responsabile di settore giovanile) le votazioni sono state effettuate on-line nei giorni scorsi.campione d'Italia con il Napoli e oggi commissario tecnico della Nazionale, stravince la Panchina d'Oro 2022/23 con 42 voti sui 61 disponibili, 6 in più di Simone Inzaghi (Inter) con Stefano Pioli (Milan) sul gradino più basso del podio, vincitore della scorsa edizione