Spalletti sul suo libro: 'C'è un capitolo su De Laurentiis'

Mondadori Portfolio via Getty Images

Luciano, attuale commissario tecnico della Nazionale italiana ed ex allenatore del Napoli, ha preso la parola durante un evento al Palacongressi di Rimini, dove ha condiviso alcuni pensieri legati al suo recente libro, "Il paradiso esiste ma quanta fatica".Tra i vari capitoli, uno è dedicato proprio al presidente del, Aurelio, e porta un titolo emblematico: “Il Sultano e il Contadino”. Spalletti ha spiegato: "Con De Laurentiis abbiamo vissuto momenti bellissimi, davvero indimenticabili, che rimarranno per sempre nella nostra storia. In quella storia io sarò sempre al suo fianco. Ma fuori da quella storia siamo due persone diverse, e così resteremo".

Tornando con emozione alla straordinaria cavalcata Scudetto con il Napoli, il ct azzurro ha raccontato un aneddoto curioso e carico di sentimento:"È stato qualcosa di incredibile. Ricordo quando i tifosi iniziarono ad addobbare la città con nastri e bandiere, ancora prima che il campionato fosse deciso. A me veniva un po’ d’ansia, pensavo: 'E se poi non riesco a portarli fino in fondo, cosa gli dico?'. Ogni tanto, girando per Napoli con la mia mitica Panda, abbassavo il finestrino e urlavo: ‘È presto!’. Ma mi riconoscevano subito, mi fermavano, e da lì era impossibile liberarsi: due ore di abbracci, affetto puro, un amore travolgente”.