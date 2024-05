"Una delle squadre che sta giocando il miglior calcio è il Bologna. Gioca un calcio in cui tutti sono capaci di fare un po' di tutto, creando così una mentalità aperta a essere più attraenti e di conseguenza a piacere di più a tutti coloro che amano questo sport", ha dichiarato, commentando la squadra didurante il World Meeting on Human Fraternity al Salone d'Onore del Coni.Inoltre, riguardo allo stato del calcio italiano, Spalletti ha sottolineato: "Siamo presenti in quasi tutte le finali europee, abbiamo raggiunto questo livello di forza. È un segnale importante per il nostro calcio", ha concluso.