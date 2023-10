Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa, dove ha parlato anche del caso scommesse.‘È stata una notte difficile, questa in un altro senso. Quando devi portare a casa risultati importanti è chiaro ci sia un po’ di attesa, un po’ di ansia nel giocare e in questa notte c’era amarezza. Col passare delle ore tutta la squadra era vicina a Tonali e Zaniolo, tutti eravamo dispiaciuti. Gli staremo vicini anche dopo che caleranno i riflettori e poi è giusto cercare di aiutarli a difendersi per quelli che sono i fatti e gli eventi successi. Se poi sono state commesse cose irregolari è giusto pagare’.