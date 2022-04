Nella conferenza stampa di vigilia di Napoli-Fiorentina, Luciano Spalletti ha parlato della corsa scudetto e nonostante l'esito di Juventus-Inter non ha escluso i bianconeri dalla lotta: "Noi dobbiamo ragionare sulle nostre possibilità di fare la nostra corsa - ha detto - su quello che ci aspetta in questo finale di campionato. A questo punto sarebbe ridicolo non ammettere apertamente che siamo noi, Milan, Inter e Juve in lotta per il campionato".